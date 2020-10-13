В Госдуме перечислили три условия для отказа от карантина

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов перечислил три условия, при соблюдении которых Россия сможет избежать второго введения жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Прежде всего для этого необходимо, чтобы граждане добросовестно соблюдали меры профилактики, а именно носили маски, соблюдали дистанцию, мыли руки и пользовались антисептиком. «Нам нужно не пугать людей, а постоянно объяснять: как формируется иммунитет, почему важно [следовать рекомендациям]», — подчеркнул депутат.

При этом он добавил, что добиваться соблюдения ограничений невозможно с помощью усиления штрафных санкций. «Смотрю: стоит молодой человек в маске, снимает ее, кашляет, надевает обратно. Мне полицию вызывать? А можно штрафами заставить человека обрабатывать руки антисептиком?» — задался вопросом Морозов. По его мнению, важно, чтобы у людей сформировалась ответственность и чтобы они осознавали, как действовать во время пандемии.

Кроме того, избежать карантина позволит вакцинация россиян из групп риска. Последним условием он назвал сохранение баланса между зараженными коронавирусом и другими больными. Депутат пояснил, что помимо COVID-19 сохраняются и другие опасные болезни, которыми должны заниматься врачи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что в России больше не планируется полного локдауна из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. По его словам, к настоящему времени в стране удалось создать эффективную систему по борьбе с коронавирусом. В результате был сформирован значительно больший запас прочности, чем существовал во время первого всплеска заболеваемости, пришедшегося на весну.

В России за последние сутки выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 722 летальных исходов, еще 1 024 235 человека выздоровели.