Россияне перечислили самые эффективные способы защиты от коронавируса

Сервис «Работа.ру» провел исследование, в ходе которого выяснилось, какие способы защиты от коронавируса россияне считают самыми эффективными. Об этом сообщает РИА Новости.

Больше трети жителей России (36 процентов) проголосовали за ношение маски и социальную дистанцию. Еще 22 процента респондентов назвали массовую вакцинацию лучшей профилактикой от коронавируса. Введение карантина и пропускного режима эффективными способами защиты от инфекции считают 16 процентов опрошенных, а перевод сотрудников на дистанционный формат работы — 15 процентов. При этом каждый пятый россиянин (21 процент) считает, что никаких мер защиты от коронавируса вводить не следует.

Опрос проводился среди пяти тысячи человек.

Ранее вирусолог и профессор Виктор Зуев предложил ужесточить штрафы за несоблюдение масочного режима. По его мнению, это может быть более эффективным способом в борьбе с распространением коронавируса, чем блокировка городов. Ученый отметил, что ношение масок — самый действенный способ защиты от вируса, и если население не осознает их важность, надо вводить строгие меры.

В России за последние сутки выявили 13 634 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего заразившихся в Москве — 4501 человек. Всего на 12 октября в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 422 человека.