Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Москве произошло смертельное ДТП с участием скорой
Эксперты оценили исследование о новых симптомах коронавируса
Истребителю шестого поколения ВВС США предрекли полеты над Россией
Бывший президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
Российская учительница повесила своего четырехлетнего сына
Сборная России сыграла вничью с Турцией в матче Лиги Наций
В Москве умерли еще 34 пациента с коронавирусом 
Двоим белорусским оппозиционерам изменили меру пресечения
Эффективность вакцин от COVID-19 в форме ингаляторов оценили
Новости партнеров

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Главный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев назвал сроки окончания пандемии коронавируса нового типа. Об этом ученый рассказал в интервью газете «Московский комсомолец».

«В плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал Авдеев, отметив, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом осенью ожидаемо ухудшилась, больницы заполнены.

Ранее вирусолог и профессор Виктор Зуев предложил ужесточить штрафы за несоблюдение масочного режима. По его мнению, это может быть более эффективным способом в борьбе с распространением коронавируса, чем блокировка городов. Ученый отметил, что ношение масок — самый действенный способ защиты от вируса, и если население не осознает их важность, надо вводить строгие меры.

В России за последние сутки выявили 13 634 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего заразившихся в Москве — 4501 человек.

Всего на 11 октября в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 422 человека.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Главный пульмонолог Минздрава описал новый опыт лечения коронавируса
Эффективность вакцин от COVID-19 в форме ингаляторов оценили
Озвучены первые результаты испытаний «живой» российской вакцины от коронавируса
Названа наиболее подверженная смерти от коронавируса категория россиян
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Развод стал нормальным этапом жизни»

Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
23:3911 октября

Российская учительница повесила своего четырехлетнего сына

23:1811 октября

В Москве умерли еще 34 пациента с коронавирусом 

22:1511 октября

В Москве произошло смертельное ДТП с участием скорой

Россия00:03 8 октября

«Отца — в тюрьму, а ребенка — в детдом»

Чем обернется для россиян преследование врачей за «торговлю детьми» и при чем тут геи
20:5611 октября

Вирусолог предложил способ борьбы с коронавирусом эффективнее блокировки городов

19:5911 октября

На Ярославском шоссе заметили матрас 

19:4911 октября

Озвучены первые результаты испытаний «живой» российской вакцины от коронавируса

Россия00:01 5 октября
Борис Ельцин

«Два десятка президентов»

30 лет назад регионы России один за другим объявляли о независимости. Чего и как они добивались?
19:0211 октября

Обрушение пешеходного перехода на трассе в Ленобласти попало на видео

17:3611 октября

Должникам за ЖКХ в Москве предложили стать дворниками 

16:5911 октября

Знакомые державшей младенца в шкафу россиянки раскрыли подробности ее жизни

Россия
«Отца — в тюрьму, а ребенка — в детдом»
Чем обернется для россиян преследование врачей за «торговлю детьми» и при чем тут геи
Все материалы
Мир
Врач рассказал о состоянии Трампа
Вице-повелитель мух
За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
Психическое здоровье Трампа поставили под сомнение
URUMQI, CHINA - JULY 07: Chinese policemen push Uighur women who are protesting at a street on July 7, 2009 in Urumqi, the capital of Xinjiang Uighur autonomous region, China. Hundreds of Uighur people have taken to the streets protesting after their relatives were detained by authorities after Sunday's protest. Ethnic riots in the capital of the Muslim Xinjiang region on Sunday saw 156 people killed. Police officers, soldiers and firefighters were dispatched to contain the rioting with hundreds of people being detained. (Photo by Guang Niu/Getty Images)Геноцид против сил зла
Китайские мусульмане много лет исчезают в лагерях. Почему за них решили вступиться США?
США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона о гибели «Курска» и войне в Чечне
О чем еще за два года успели поговорить президенты России и США
ФБР предотвратило похищение губернатора Мичигана
Все материалы
Бывший СССР
Президенты Азербайджана и Армении прокомментировали переговоры в Москве
«Глуши мотор и беги!»
Карабах лежит в руинах. Люди скрываются в подвалах и учатся узнавать ракеты по их разрывам
Зеленскому запретили использовать русский язык
«Переговоры ни к чему не приводят»
 
Российские военкоры оспорили заявление Алиева о взятии территорий в Карабахе
И грянул гром
Киргизы вновь громят дом правительства и тюрьмы. Почему выборы в стране заканчиваются революциями?
Алиев подтвердил переброску турецких F-16 в Азербайджан
Все материалы
Экономика
Названо лучшее постное масло
Союз разрушимый
Россия, Белоруссия и Казахстан 20 лет строят своего конкурента Евросоюзу. Результата до сих пор нет
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
США подготовят новый план для спасения экономики
За бугром
Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны?
Атомные технологии и физику будущего обсудят на фестивале NAUKA 0+
«Обеспечить права пациентов»
Как защитить потребителей от контрафактных и фальсифицированных лекарств
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин с топором взял в заложники знакомую с пятью детьми
«Мое фото в кармане у каждого милиционера»
Ученик Усамы бен Ладена взрывал дома в России. Чтобы устранить его, понадобился секретный яд
Бывшего командира роты снайперов осудили за пропавшие бронежилеты и прицелы
Инвестор расстрелял бизнес-партнера за недосдачу квартир
Россиянке удалось избежать пожизненного заключения в Швейцарии
«Вели себя как фашисты»
Белорусские милиционеры — о режиме Лукашенко, жестокости на митингах и бунте против системы
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
«Это был гений»
Чемпион Олимпиады-80 был надеждой советского спорта. Почему он свел счеты с жизнью?
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Звонок другу
Новая битва Моуринью против МЮ, испытания для «Сити» и «Ливерпуля» — главные интриги тура АПЛ
«Теперь английский футбол представлен в России полностью»
Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
Все материалы
Культура
Звезду «Интернов» срочно госпитализировали в Лондоне
Окей, поп
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
Ольга Серябкина высказалась о творчестве Моргенштерна
Падающего толкни
Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой»
Расизм, экстази и психопат-убийца: кто снял первый удачный хоррор про съемное жилье
Рита Дакота осудила бросившего «девчонку с грудной лялькой» Тимати
Все материалы
Интернет и СМИ
Адвокат назвал причину смертельного ДТП с участием звезды «Холостяка»
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»
Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
Российская школьница рассказала об отчиме-насильнике и попала в полицию
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Instagram поставил метки на подконтрольные государству СМИ
«Снимать вождей — тяжелый крест»
Умер легендарный фотограф Брежнева. Он объездил мир и показал жизнь лидеров СССР и России
На белорусском ТВ показали «набор мирного митингующего»
Все материалы
Ценности
Украинский бренд нижнего белья снял в рекламе пенсионерку
Портрет Адольфа Фредрика«Вместе с ним ушла свобода»
Как съеденная на десерт булочка убила самого доброго короля Швеции
Свекровь сравнила свадебное «платье мечты» невесты со скатертью в эфире шоу
Вассерману не снилось
Декольте Ирины Шейк, спущенные джинсы и жилет из 90-х: чем запомнились Недели моды Парижа и Милана
Рейтузы стали новым модным трендом у женщин
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
Модель нашла способ защитить пристыженную за полноту в сети женщину
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Слесарь увидел сигнал о помощи на руке женщины и спас ее
Кендра Хэтчер и Рикардо ПаниагуаОдержимая страстью
Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
Женщина отметила годовщину свадьбы и в одночасье стала долларовой миллионершей
«Я летел буквально в неизвестность»
История россиянина, который перебрался на Бали
Мужчина нашел заначку с 10 тысячами долларов и вернул их старой хозяйке дома
Мишель Фурнире (в центре)Монстр из ниоткуда
Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Папарацци признали вину перед принцем Гарри и Меган Маркл
Все материалы
31-летний Lamborghini с пробегом 4100 километров продадут на аукционе
Видео: обновленный Bentley Bentayga
Эксклюзив: первый в России Bentley Bentayga после глубокого рестайлинга
Внешность обновленного Mitsubishi Eclipse Cross раскрыли до премьеры
Восемь последних самураев
Видео: это «сто сороковые» Мерседесы в идеальном состоянии из Японии. Их уничтожат
Dodge до сих пор продает новые Viper. Их производство завершили в 2017 году
Забытые спортивные седаны
Четырехдверные «пушки», память о которых покрылась пылью времен
Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Партнерский материал
«Это не каприз, а важный запрос»
Что не так с российскими дворами и как сделать их лучше
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы