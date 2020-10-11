В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев назвал сроки окончания пандемии коронавируса нового типа. Об этом ученый рассказал в интервью газете «Московский комсомолец».

«В плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал Авдеев, отметив, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом осенью ожидаемо ухудшилась, больницы заполнены.

Ранее вирусолог и профессор Виктор Зуев предложил ужесточить штрафы за несоблюдение масочного режима. По его мнению, это может быть более эффективным способом в борьбе с распространением коронавируса, чем блокировка городов. Ученый отметил, что ношение масок — самый действенный способ защиты от вируса, и если население не осознает их важность, надо вводить строгие меры.

В России за последние сутки выявили 13 634 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего заразившихся в Москве — 4501 человек.

Всего на 11 октября в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 422 человека.