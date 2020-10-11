Вирусолог предложил способ борьбы с коронавирусом эффективнее блокировки городов

Ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима может стать более эффективным в борьбе с распространением коронавируса способом, чем блокировка городов. С таким предложением выступил вирусолог и профессор Виктор Зуев, передает ТАСС.

По его словам, ношение масок — самый действенный способ защиты от вируса, и если население не осознает их важность, надо вводить строгие меры.

«Не надо нам укорачивать усилия в отношении экономики. <...> Не надо прекращать ходить на работу, надо штрафовать таких людей, как это делается в целом ряде стран», — считает Зуев, утверждая, что, например, у жителей Москвы достаточно низкий уровень «санитарной культуры».

В России за последние сутки выявили 13 634 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего заразившихся в Москве — 4501 человек.

Всего на 11 октября в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 422 человека.