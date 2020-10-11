Озвучены первые результаты испытаний «живой» российской вакцины от коронавируса

«Живая» вакцина от коронавируса, которую разработали в московском Центре имени М.П. Чумакова, уже три дня проходит испытания. Первые промежуточные результаты озвучил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, передает ТАСС.

По его словам, у российских добровольцев не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции.

Ранее Ишмухаметов указал, что эта вакцина содержит цельный вирус, и такие препараты считаются классикой. «Это 300 лет опыта с вакцинологией, и это 99 процентов вакцин в мире», — отметил он. Ученый также обратил внимание, что такая вакцина с цельным вирусом с высокой долей вероятности будет давать иммунитет на десятилетия.

Испытания нового препарата пройдут в Кирове, Санкт-Петербурге и уже начались в Новосибирске. Сообщалось, что в них примут участие более трех тысяч человек. После вакцинации добровольцев изолируют в стационаре на 16 дней. Клинические исследования планируется завершить в ноябре текущего года.