В России назвали сроки применения «живой» вакцины от коронавируса

«Живую» вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в московском Центре имени М.П. Чумакова, могут начать применять в ноябре. Такие сроки назвал глава центра, доктор медицинских наук, профессор Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала НТВ, пишет РИА Новости.

Он отметил, что первая и вторая фазы испытаний закончатся в ноябре, поэтому полномасштабное применение может начаться с этого периода. «Либо после третьей фазы», — заявил ученый.

Ишмухаметов указал, что эта вакцина содержит цельный вирус, и такие препараты считаются классикой. «Это 300 лет опыта с вакцинологией, и это 99 процентов вакцин в мире», — отметил он. Ученый также обратил внимание, что такая вакцина с цельным вирусом с высокой долей вероятности будет давать иммунитет на десятилетия.

В конце сентября доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, что прививка живой вакциной от гриппа может быть эффективной в борьбе с коронавирусом, обеспечив дополнительную защиту организму. По ее словам, живая вакцина от гриппа может обеспечить некоторую кросспротекцию от коронавируса.