Вакцины от гриппа оказались эффективны в борьбе с коронавирусом

Прививка живой вакциной от гриппа может быть эффективной в борьбе с коронавирусом, обеспечив дополнительную защиту организму. Об этом рассказала «Известиям» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По ее словам, живая вакцина от гриппа может обеспечить некоторую кросспротекцию от коронавируса. «Получить 10-15 процентов дополнительной защиты вполне возможно», — заявила специалист.

Она пояснила, что любая вирусная инфекция вызывает неспецифическую кросспротекцию против других вирусных инфекций на уровне T-клеточного иммунитета. Как отметила Баранова, вирусологически пословица «Зараза к заразе не липнет» — оправдана. «После того как вы перенесли вирус, в течение 2–3 месяцев вы несколько защищены от инфекций другими вирусами. У вас повышена способность производить интерфероны в ответ на любые вирусные воздействия», — указала биолог.

Живая вакцина заражает человека, размножается активно на слизистых оболочках. В небольшой доле случаев даже происходит передача вакцинного вируса незараженным людям, сообщила эксперт.

Ранее биолог заявила, что у коронавируса, помимо уже описанных штаммов, существуют и новые мутации, которые вызывают озабоченность по поводу разрабатываемых вакцин. Также она добавила, что течение коронавирусной инфекции может усиливаться гриппом. Однако, по ее словам, это не значит, что коронавирус и грипп каким-то образом скрещиваются.