Биолог рассказала о «вызывающих озабоченность» мутациях коронавируса

У коронавируса, помимо уже описанных штаммов, существуют и новые мутации, которые вызывают озабоченность по поводу разрабатываемых вакцин. Об этом рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова. Ее слова приводят «Известия» в среду, 30 сентября.

«Описан не только [штамм коронавируса] D614G, но и новые мутации. Они еще хуже (...). И они вызывают озабоченность, потому что эксперимент invitrо (в пробирке — прим. «Ленты.ру») показал, что их нельзя нейтрализовать антителами к вирусу, который изначально был», — сказала Баранова.

Также она добавила, что течение коронавирусной инфекции может усиливаться гриппом. Однако, по ее словам, это не значит, что коронавирус и грипп каким-то образом скрещиваются. Эти вирусы разные, и они не обмениваются никакими компонентами, а человеческий организм страдает от двойной нагрузки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус мутирует очень медленно. Значимых изменений вируса, которые заставляют инфекцию быстрее передаваться от человека к человеку, по ее словам, на данный момент не обнаружено.

В конце августа в Индонезии обнаружили самый заразный штамм коронавируса D614G, который был впервые выявлен в январе в Германии. Сообщалось, что скорость передачи штамма в лабораторных условиях в 10 раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса. Больше всего данная мутация распространена в США. По данным Роспотребнадзора, этот штамм есть и в России.