В Роспотребнадзоре рассказали о медленной мутации коронавируса

Коронавирус мутирует очень медленно, значимых изменений вируса на данный момент не обнаружено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее цитирует РИА Новости в среду, 30 сентября.

По ее словам, под значимыми изменениями понимается возможность вируса быстрее передаваться от человека к человеку или вызывать тяжелую клинику. «Таких изменений в вирусе ученые не видят», — добавила она.

18 сентября в ведомстве рассказали, что среди зафиксированных мутаций коронавируса 22 считаются стабильно наследуемыми, две из них оказались очень устойчивыми. Всего в мире насчитывается несколько тысяч вариаций вируса.

В конце августа сообщалось, что в Индонезии обнаружен самый заразный штамм коронавируса D614G, который был впервые выявлен в январе в Германии. Скорость передачи штамма в лабораторных условиях в 10 раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса. Больше всего данная мутация распространена в США. По данным Роспотребнадзора, этот штамм есть и в России.