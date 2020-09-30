Роспотребнадзор не увидел оснований для ввода ограничений из-за коронавируса

Из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в цифрах по коронавирусу, поэтому вводить специальные ограничения оснований нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее цитирует РИА Новости в среду, 30 сентября.

По ее словам, значимые изменения фиксируются только только в двух округах, в том числе Центральном федеральном округе.

Она призвала более строго следить за соблюдением гражданами масочного режима в общественных местах.

Ранее президент Владимир Путин заявил о нежелании возвращаться с ограничительным мерам в том объеме, которые были весной, однако борьба с коронавирусом еще продолжается. Он призвал наращивать объемы тестирования на COVID–19, а также соблюдать масочный режим в общественных местах.

За последние сутки в России выявлен 8481 новый случай коронавируса в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах.