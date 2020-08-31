В Индонезии нашли самый заразный штамм коронавируса

В Индонезии обнаружен самый заразный штамм коронавируса, который впервые был найден в январе 2020 года в Германии. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

Сообщается, что штамм коронавируса под названием D614G, который наиболее распространен в США, до этого не встречался в Индонезии. При этом в соседней Малайзии его присутствие фиксируют с середины августа. Ученые Института молекулярной биологии имени Эйкмана определили, что скорость передачи D614G в лабораторных условиях в 10 раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса.

Президент Института Эйкмана заявила, что в настоящий момент до 40 процентов больных коронавирусом инфицированы наиболее заразным штаммом. При этом мутировавший вирус поддается вакцинации большинством разрабатываемых в мире вакцин против коронавирусной инфекции.

Ранее международная группа исследователей нашла новый участок РНК коронавируса SARS-CoV-2, который можно нейтрализовать с помощью специфических антител. Ученым удалось выделить антитело EY6A у пациента, выздоравливающего от COVID-19. Последующие исследования показали, что EY6A связывается с новой мишенью на поверхности SARS-CoV-2, что может стать новым способом предотвращения распространения COVID-19.