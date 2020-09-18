В Роспотребнадзоре рассказали о тысячах мутаций коронавируса

Среди зафиксированных мутаций коронавируса 22 считаются стабильно наследуемыми, две из них оказались очень устойчивыми. Всего в мире насчитывается несколько тысяч вариаций вируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В службе указали, что упомянутые десятки мутаций произошли с января по март 2020 года. «Позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение», — сказано в сообщении.

Анализ изменчивости генома вируса показал, что более 93 процентов всех исследуемых образцов инфекции относятся к двум единичным мутациям, которые стали самыми устойчивыми. Первые их варианты появились в Китае в конце января, потом были обнаружены в Австралии, в конце февраля — в большинстве стран Западной Европы, США, Канаде, Саудовской Аравии, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале. За все время изучения эта пара мутаций представлена в 99 процентах образцов, взятых на российской территории.

«Именно варианты штаммов вируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории Западной Европы, которые в большинстве своем уже имели мутацию P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S), в марте и апреле 2020 года были массово завезены в Россию», — отметили в Роспотребнадзоре.

В конце августа сообщалось, что в Индонезии обнаружен самый заразный штамм коронавируса D614G, который был впервые выявлен в январе в Германии. Больше всего мутация распространена в США. По данным Роспотребнадзора, этот штамм есть и в России.

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