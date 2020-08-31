В России отреагировали на появление «самого заразного штамма коронавируса»

Выявленный в Индонезии «самый заразный штамм коронавируса» не новый, заявили в Роспотребнадзоре. По оценке ведомства, он широко распространен и в России, и в мире, сообщает ТАСС.

Так Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о появлении самого заразного штамма коронавируса, выявленного в Индонезии. В ведомстве пояснили, что о мутации «D614G» известно с февраля 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). нет подтверждений, что эта мутация может приводить к изменению тяжести течения заболевания, уточнили в пресс-службе.

Ранее 31 августа издание The Jakarta Post сообщило, что в Индонезии обнаружили самый заразный штамм коронавируса D614G. который впервые нашли в январе 2020 года в Германии. По данным издания, наиболее он был распространен в США, его фиксировали в Малайзии с середины августа, но до этого он не встречался в Индонезии.