Раскрыты итоги исследования иммунитета к коронавирусу в России

Самая стойкая защитная реакция на коронавирус сформировалась у дошкольников и младшеклассников в возрасте до 13 лет. Итоги первого этапа исследования популяционного иммунитета к инфекции в России раскрыли в Роспотребнадзоре, сообщает «Интерфакс».

Согласно полученным данным, в 11 регионах страны антитела к вирусу обнаружили более чем у 20 процентов местных жителей. Показатели среди возрастных групп 1-6 лет и 7-13 лет оказались в 1,3-2,1 раза выше среднего уровня популяционного иммунитета в изученных субъектах.

В Роспотребнадзоре также выяснили, что у работников здравоохранения и образования уровень антител в среднем был выше, чем у представителей других профессий.

Исследование проводилось в июне-августе в 26 регионах, в нем приняли участие почти 72 тысячи человек. Второй этап начнется в понедельник, 31 августа.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что около 24-26 процентов россиян обзавелись иммунной защитой от инфекции. Активнее всего она формировалась среди детей.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что, по последним данным, у 13,3 процента столичных педагогов есть иммунитет к коронавирусу.