Озвучены новые данные по числу россиян с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу сформировался у 24-26 процентов жителей России, то есть у четверти населения. Новые данные по числу россиян с антителами озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Попова отметила, что антитела появились в том числе у граждан, которые переболели COVID-19 бессимптомно. Активнее всего иммунитет формировался среди детей, до 40 процентов из них перенесли инфекцию без клинических признаков. «В исследовании у нас не более 0,3 процента людей, которые говорят о том, что они имели в анамнезе заболевание и обращались или не обращались», — добавила она.

Информация собрана по 27 регионам страны. Обследовано более 70 тысяч человек, в том числе несовершеннолетние.

Ранее в Роспотребнадзоре говорили, что более 20 процентов россиян имеют иммунитет к вирусу в семи субъектах (Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области).

В конце мая главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико указал, что коллективный иммунитет должен составить 60-70 процентов, чтобы можно было говорить о защищенности населения.