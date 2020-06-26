В России назвали условие для создания коллективного иммунитета

Названо необходимое условие для выработки у россиян коллективного иммунитета. Об этом заявил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире передачи «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Будет определено количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет», — пояснил он. По его оценке, для этого потребуется создать около 70 миллионов экземпляров препарата.

В конце мая главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико сообщил, что о защищенности населения можно говорить, когда коллективный иммунитет составляет 60-70 процентов. При этом неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, отмечает специалист.

В России за последние сутки было выявлено 6800 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 620 тысяч. Из них более 384 тысяч выздоровели, свыше 8,7 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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