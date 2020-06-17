Названы сроки начала испытаний еще одной российской вакцины от коронавируса

Еще одна российская вакцина, разработанная научным центром «Вектор», будет протестирована на людях через месяц. Такой срок назвал гендиректор предприятия Ринат Максютов.
«Ожидаем запуск исследования на добровольцах с 15 июля», — сказал он.
По его словам, препарат может быть зарегистрирован уже осенью. После этого начнутся пострегистрационные клинические исследования.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом