Россия
 
Последние новости
Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в захваченный казаками женский монастырь
Чеченцев во Франции назвали угрозой
Названы даты вакцинации от коронавируса первых российских добровольцев
В Москве зафиксировали ипотечный провал
Умер чемпион СССР по футболу
SSJ-100 совершил аварийную посадку из-за неисправности на борту
Перепуганной россиянке разобрали машину из-за притаившейся внутри большой змеи
Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках из-за коронавируса
Названо число пригодных для жизни планет в Млечном Пути
Новости партнеров

Появились подробности начала испытания российской вакцины от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В клинических испытаниях вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, участвуют две формы препарата: жидкая и порошковая. Такие подробности раскрыли в пресс-службе Минздрава, передает ТАСС.

Оба вида препарата предназначены для внутримышечного введения. Исследования жидкой формы вакцины будут проводиться в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко, порошковой — в Первом МГМУ имени Сеченова, оба учреждения находятся в Москве. В них примут участие две группы добровольцев по 38 человек.

Ранее 17 июня сообщалось, что Минобороны России совместно с центром имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Основная цель первого испытания — проверка безопасности и переносимости компонентов препарата. В госпитале имени Бурденко состояние добровольцев оценили как хорошее.

За сутки в России зафиксировали 7843 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии выявили 553 301 случай коронавируса, умерли 7478 человек, выздоровели 304 342.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Раскрыты ожидания добровольцев перед испытаниями вакцины от коронавируса
Названа дата начала клинических испытаний вакцины от COVID-19 в России
Другие материалы рубрики
Россия00:0316 июня

«До карантина просто бил, сейчас бьет и прижигает утюгом»

В России всплеск домашнего насилия. Почему на самоизоляции мужчины стали чаще избивать жен и детей
11:24Сегодня

Названы даты вакцинации от коронавируса первых российских добровольцев

11:06Сегодня

Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках из-за коронавируса

10:49Сегодня

В России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом

Россия00:0215 июня
Буденновск После нового штурма здания Буденновской больницы федеральными силами перестрелка с террористами прекратилась. Были возобновлены переговоры и освобождены 154 заложника, в основном женщины и дети. На снимке: женщина, бывшая в заложницах у чеченских террористов. Фото Сергея Величкина, Николая Малышева /ИТАР-ТАСС/

«Боевики заперли нас в больнице, а свои же нас расстреливали»

25 лет назад банда Басаева напала на Буденновск. Самый тяжелый бой — в воспоминаниях заложника
10:44Сегодня

Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве 

10:37Сегодня

Перечислены регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

10:36Сегодня

Число вылечившихся россиян с коронавирусом превысило 300 тысяч

Россия00:0114 июня

«Если бы с ними расправились, не было бы "Норд-Оста", Беслана»

25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм
10:36Сегодня

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 553 тысячи

10:36Сегодня

В России выявили 7843 новых случая заражения коронавирусом

10:09Сегодня

Названы самые популярные книги у вышедших из самоизоляции москвичей 

Россия
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
«Человечество окажется в другом мире»
 
Госдума рассмотрит законопроект об удаленной работе в России
«До карантина просто бил, сейчас бьет и прижигает утюгом»
В России всплеск домашнего насилия. Почему на самоизоляции мужчины стали чаще избивать жен и детей
На Ямале за лето построят два новых центра для лечения коронавирусной инфекции
Буденновск После нового штурма здания Буденновской больницы федеральными силами перестрелка с террористами прекратилась. Были возобновлены переговоры и освобождены 154 заложника, в основном женщины и дети. На снимке: женщина, бывшая в заложницах у чеченских террористов. Фото Сергея Величкина, Николая Малышева /ИТАР-ТАСС/«Боевики заперли нас в больнице, а свои же нас расстреливали»
25 лет назад банда Басаева напала на Буденновск. Самый тяжелый бой — в воспоминаниях заложника
Все материалы
Мир
Стало известно о секретном канале связи между Северной и Южной Кореей
Северная Корея взорвала узел связи на границе и привела армию в боеготовность
Ситуация обостряется. Северная Корея хочет ввести войска в приграничные области
Президент Гондураса и его жена заразились коронавирусом
«Это настоящий отрезвляющий душ»
Почему пандемия коронавируса позволит взглянуть на мир по-новому
В Южной Корее пообещали жестко ответить на военные провокации КНДР
«Мы получили отрезвляющий удар»
Как пандемия коронавируса изменит взгляд людей на мир
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Все материалы
Бывший СССР
Жену Зеленского госпитализировали с коронавирусом
Опасные соседи
США открыли у границ России секретные лаборатории. Почему оттуда могут вырваться страшные вирусы?
В ДНР и ЛНР проголосуют по поправкам к Конституции России
«У меня на глазах соседу горло перерезали»
Десять лет назад в Киргизии начались погромы. На юге страны сожгли и забили насмерть сотни узбеков
В Грузии арестовали россиянина за подготовку убийства скандального журналиста
«Шагаем в ад»
Армения проиграла битву с коронавирусом. Люди там верят в чипирование и массово заражаются
В Белоруссии вновь задержали оппонентов Лукашенко
Все материалы
Экономика
Россияне перешли на дешевые продукты
«Я купил фьючерсы, отошел на кухню, вернулся, смотрю — уже все»
Простые россияне пытались заработать на нефти. Одно решение биржи оставило их без гроша
Счетная палата отказалась оценивать адекватность зарплаты главы «Газпрома»
«Толчок, которого давно не хватало»
Мировая экономика готовится выйти на новый уровень развития. Все из-за коронавируса
«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР
Квартирный вопрос
Почему цены на новостройки снижаться не будут
Институты развития расширят меры поддержки экспортеров МСП
Все материалы
Силовые структуры
Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД
«Люди проявляют агрессию, когда видят угрозу»
Полицейский произвол вызвал волну протестов в США. Как избежать этого в России?
Усы, кепка и запах солярки были приметами орудовавшего 30 лет тулунского маньяка
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего главу российского города осудили на 10 лет за махинации с землей
Архивное фотоКонфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
Убиты пять человек. Среди погибших — сотрудник Росгвардии и полицейский
Семья убитой историком Соколовым аспирантки пожалуется на утечку видео их ссоры
Все материалы
Наука и техника
Найден способ защиты от коронавируса в кишечнике
«Кровавая цена создания единого государства»
Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
Смартфоны Samsung рекордно подорожали
Sony представила PlayStation 5
Что известно о консоли нового поколения и когда она выйдет
«Тор-М2» станет непотопляемым
«Полная изоляция»
 
Обнаружено новое состояние материи
Все материалы
Спорт
Липницкая прокомментировала новость о беременности
«Эта травма со мной навсегда»
Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
16-летняя чемпионка мира сорвалась со 150-метровой скалы и погибла
Сто дней после приказа
Мерсисайдское дерби, битва «Сити» и «Арсенала» — главные интриги первой после рестарта недели АПЛ
Стало известно о беременности Липницкой
«В мире футбола вражда лежит в основе игры»
Истории футболистов АПЛ, перешедших в стан принципиального соперника
Александра Емельяненко раскритиковали за опасный для здоровья совет
Все материалы
Культура
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя раскрыл подробности дела
Майк Науменко«Порой у него бывали странные закидоны»
Жизнь и смерть Майка Науменко и его «Зоопарка»
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
И эти деды воевали
Война во Вьетнаме глазами чернокожих солдат в новом фильме Спайка Ли
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Как заставить мужчину бросить все и помогать женщине»
Что вынуждает людей забыть о своих инстинктах
Все материалы
Интернет и СМИ
Друзья маньяков описали их поведение до совершения преступлений
«Это жизнь. Реальная жизнь»
Бойкая пенсионерка стала звездой YouTube из-за драмы с пьющим мужем. Почему это смотрят миллионы?
Американка не поверила темнокожему собственнику жилья и опозорилась
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Познер порассуждал о стоящем за раскруткой скандала вокруг Ефремова режиссере
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
У «Русского Пионера» появился новый акционер
Все материалы
Ценности
Мужчина заплатил за новую машину, не приходил за ней 23 года и умер
Тупак ШакурПод покровом
Как обычная вещь российской бабушки оказалась популярна среди богатых и знаменитых мужчин
Бывшая королева красоты поделилась фото после ампутации ноги
Женщина начала торговать обувью и заработала пять миллионов рублей за месяц
Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Все материалы
Путешествия
Россияне массово устремились на отдых в Сочи и Крым
Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Показано убранство роскошной яхты создателя Microsoft за 300 миллионов евро
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Вещий сон сделал мужчину миллионером
Фанатка куклы Барби похудела на 82 килограмма и раскрыла секрет стройности
Уильям Аллен Джордан и Мэри Тернер Томсон с детьмиИдеальный незнакомец
Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Бабушка родила собственных внуков-близнецов
«Я чувствовал себя секретным агентом»
Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться
Друзья устроили вечеринку в честь окончания карантина и заразились коронавирусом
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Все материалы
Редкую Audi Sport quattro с небольшим пробегом оценили в 60 миллионов рублей
Автомобили из кино
Шестиколёсный кабриолет, космический корабль Lexus и другие модели, прошедшие кастинг
В Nissan обсуждали «нейтрализацию» сбежавшего Карлоса Гона
My name is Lada: какими советские машины знали за рубежом?
Викторина: что вы знаете об экспортных машинах из СССР?
Новый Citroen C4 превратился в кроссовер и стал электрокаром
Родстер «Крым»: сделано в России
Видео: новый российский спорткар по цене Лады
Раскрыт новый Nissan X-Trail
Все материалы
Дом
Россияне массово захотели обзавестись запасным жильем
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
Во Франции устроили распродажу замков
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
В Китае ускорился рост цен на жилье
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Москвич перекрыл дачникам воду и заставлял платить ему
Все материалы
Нацпроекты
Участвующим в нацпроекте аграриям упростили доступ к льготным кредитам
Теплоход с медиками посетит труднодоступные российские поселения
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Российский аэропорт возобновил прием дневных рейсов
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
Российский регион перевыполнил планы по цифровизации в семь раз
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Все материалы