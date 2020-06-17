Появились подробности начала испытания российской вакцины от коронавируса

В клинических испытаниях вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, участвуют две формы препарата: жидкая и порошковая. Такие подробности раскрыли в пресс-службе Минздрава, передает ТАСС.

Оба вида препарата предназначены для внутримышечного введения. Исследования жидкой формы вакцины будут проводиться в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко, порошковой — в Первом МГМУ имени Сеченова, оба учреждения находятся в Москве. В них примут участие две группы добровольцев по 38 человек.

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Ранее 17 июня сообщалось, что Минобороны России совместно с центром имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Основная цель первого испытания — проверка безопасности и переносимости компонентов препарата. В госпитале имени Бурденко состояние добровольцев оценили как хорошее.

За сутки в России зафиксировали 7843 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии выявили 553 301 случай коронавируса, умерли 7478 человек, выздоровели 304 342.

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