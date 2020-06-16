Названа дата начала клинических испытаний вакцины от COVID-19 в России

Клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС во вторник, 16 июня.
По его словам, центр уже получил от Минздрава разрешение на проведение испытаний. «Этический комитет согласовал. С завтрашнего дня должны приступить», — добавил министр.
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