Назван процент россиян с иммунитетом к коронавирусу в некоторых регионах

В пресс-службе Роспотребнадзора назвали процент россиян в некоторых регионах с иммунитетом к коронавирусу, передает РИА Новости.

По данным ведомства, иммунитет к инфекции приобрели более чем 20 процентов граждан в семи регионах страны. В частности, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.

Отмечается, что исследования проводились в 23 регионах страны, где было проведено более 65 тысяч тестов. Еще в трех регионах они завершаются, там проведено девять тысяч тестов, уточнили в Роспотребнадзоре. В каждом субъекте было обследовано от 2,8 до 3,2 тысяч человек.

За все время в России зафиксировано более 927,7 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них около 15,7 тысяч человек умерли, еще 736 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 22 миллионов случаев заражения COVID-19