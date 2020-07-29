ВОЗ усомнилась в появлении коллективного иммунитета к коронавирусу

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан усомнился в том, что человечество в скором времени сможет выработать коллективный иммунитет к коронавирусу. Такое мнение он выразил в ходе брифинга, передает ТАСС.

По его словам, сейчас организация не знает, какая доля жителей Земли должна переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета. Большинство ученых считают, что эта доля составляет 60-80 процентов, заявил Райан. «Другие полагают, что эта доля может быть меньше», — сказал он.

Представитель ВОЗ заметил, что коронавирус еще долго будет «жечь наше общество», прежде чем появится коллективный иммунитет. Как пояснил Райан, сама идея о том, что цель может состоять в достижении коллективного иммунитета, в каком-то смысле противоречит контролю над болезнью. «И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших людей», — пояснил он.

Он обратил внимание на тот факт, что нередко люди, переболевшие COVID-19, по прошествии значительного времени после выздоровления продолжают чувствовать себя неважно. Это касается и молодежи, которая, как правило, переносит болезнь легко.

Ранее заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов заявил, что переболевшие пациенты приобретают антитела к коронавирусу только на несколько месяцев. По этой причине человек снова может заразиться COVID-19.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 16,8 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 государства — США, Бразилия и Индия.