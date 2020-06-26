ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу

Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл, выступивший за отказ от строгих ограничений из-за пандемии коронавируса в пользу стратегии массового иммунитета, обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в неверном истолковании данных по заболеваемости инфекцией в стране. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам специалиста, ВОЗ включила Швецию в список 11 стран с «опасным возрождением» заболеваемости, неверно истолковав данные. Он назвал это «полным недоразумением» и объяснил, что всплеск числа случаев заражения за последнюю неделю связан с более тщательным тестированием населения, в то время как число госпитализаций и смертей от коронавируса в целом по стране снижается, что свидетельствует не об ухудшении ситуации в Швеции, а о спаде эпидемии. Тегнелл добавил, что официальные лица ВОЗ не контактировали со шведскими властями по этому вопросу.

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При этом он подчеркнул, что такое ошибочное истолкование данных может нанести удар по Швеции на фоне обсуждаемого сейчас вопроса о снятии ограничений на путешествия для европейцев.

Отказ Швеции от введения жестких ограничительный мир из-за пандемии стал темой международных дискуссий. В стране на сегодняшний день в общей сложности зафиксировано 68 390 случаев заболевания COVID-19, скончались 5230 пациентов. Это выше показателей других стран Северной Европы, однако шведской экономике в первом полугодии удалось даже показать рост.

По данным Университета Джона Хопкинса, к утру пятницы, 26 июня, общее число заразившихся коронавирусом в мире достигло 9 588 717 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 179,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 488 842 инфицированных, 4,82 миллиона человек выздоровели.

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