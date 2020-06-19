Футболист «Спартака» рассказал о жизни в Швеции во время пандемии коронавируса

Шведский футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о жизни в Швеции во время пандемии коронавируса. Его слова приводит Sport24.

Ларссон заявил, что в Швеции не было строгих мер безопасности, из-за чего граждане могли свободно гулять и не соблюдать изоляцию. Он добавил, что поначалу относился к пандемии несерьезно и встречался с друзьями. «После я узнал гораздо больше о вирусе и решил держать более серьезную дистанцию. Стал чаще оставаться дома, проводить время практически только с членами семьи», — подытожил спортсмен.

Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019-го. Он провел 21 матч за команду и отметился восемью голами.

Швеция отказалась вводить жесткие ограничительные меры из-за пандемии, чтобы смягчить удар по экономике. Однако уровень смертности от инфекции в стране оказался одним из самых высоких в мире, примерно 32 летальных исхода на 100 тысяч человек.

В конце апреля двукратная чемпионка Европы по керлингу Екатерина Галкина, временно переехавшая в Италию, описала жизнь в стране во время пандемии. По ее словам, итальянцы вели себя безрассудно и не соблюдали меры безопасности.

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