Чемпионка Европы описала безрассудство итальянцев на фоне пандемии коронавируса

Двукратная чемпионка Европы по керлингу Екатерина Галкина, временно проживающая в Италии, описала нарушения режима самоизоляции местными жителями во время пандемии коронавируса. Ее слова приводит «Р-Спорт».

«В Италии многое было упущено, потому что люди очень легкомысленно к этому относились и не соблюдали правила», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что нарушения продолжаются. «Не всегда соблюдают самоизоляцию, ходят и бегают втроем-впятером в парках, ведут себя безрассудно», — добавила Галкина.

Кроме того, керлингистка отметила, что в Италии введена система штрафов, но пропускного режима нет. По ее словам, попытки ввести «систему слежения» итальянцы воспринимают как посягательство на личную свободу.

Ранее полузащитник белорусского клуба «Ислочь» Сандро Цвейба рассказал о жизни в стране во время пандемии коронавируса. Он назвал Белоруссию «другой планетой».

Галкина выигрывала золото чемпионата Европы в 2006 и 2012 годах. Также она двукратный призер чемпионата мира и трехкратная участница Олимпийских игр (2006, 2010 и 2014).

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