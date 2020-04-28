Сотникова заскучала по отдыху на море и показала фото в купальнике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заскучала по отдыху на море и опубликовала в Instagram фотографию в купальнике.

На снимке фигуристка попозировала на берегу моря в красном купальнике. «Когда через несколько дней должны были лететь отдыхать, но что-то пошло не так», — подписала пост она.

26 апреля двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина устроила показ купальников. Она продемонстрировала часть нарядов, в которых она выступала на соревнованиях.

В марте Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка заявила, что выступать дальше на профессиональном уровне ей не позволяют проблемы со здоровьем. Она уточнила, что продолжит участвовать в ледовых шоу.

Сотникова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи. Также на ее счету две серебряных награды на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах.

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