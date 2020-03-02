Тарасова обратилась к завершившей карьеру Сотниковой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в Instagram обратилась к завершившей спортивную карьеру Аделине Сотниковой.

Тарасова посчитала, что Сотникова прошла красивый путь, достигнув самого заветного титула — победы на Олимпийских играх. «Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова!» — пожелала спортсменке тренер.

2 марта Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка заявила, что выступать дальше на профессиональном уровне ей не позволяют проблемы со здоровьем. Она уточнила, что продолжит участвовать в ледовых шоу.

Сотникова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи. Также на ее счету две серебряных награды на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах.

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