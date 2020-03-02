Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

По словам спортсменки, проблемы начались летом 2019 года. Она поехала на гастроли, где ей пришлось встать в пару и учиться парным элементам. «С того момента я чувствовала, что болит спина. И в ноябре, это был этап Гран-при в Москве, разминалась просто, шею, спину, я начинаю хрустеть, и у меня что-то как будто вылетело, значит, надо вправить», — добавила Сотникова.

Она призналась, что в декабре уже не могла сидеть и спать, поскольку грудной отдел и рука «как будто бы немели». Фигуристка пила таблетки, но они не помогали. Тогда она сделала МРТ позвоночника, и врач призвал ее отказаться от участия в шоу. Однако спортсменка продолжила выступать, делая капельницы и терпя боль, и только потом решилась на операцию.

«Мне сказали, что у меня ситуация и операция были серьезнее, чем у Евгения Плющенко. У него было столько операций, уже вся спина в этих пластинах, на данный момент мне сделали это на шее», — резюмировала Сотникова.

Агент спортсменки Мария Шашина, в свою очередь, рассказала, что у Сотниковой в позвоночнике установлены два импланта, которые соединяет пластина. И эту пластину держат шесть титановых шурупов, которые, по ее словам, фигуристке ввинтили для того, чтобы она смогла еще раз вернуться на лед и порадовать зрителей.

Ранее 2 марта сообщалось, что Сотникова завершила спортивную карьеру. Она уточнила, что продолжит радовать поклонников на ледовых шоу.

На Олимпиаде в Сочи спортсменка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Также она дважды завоевывала серебро на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах.

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