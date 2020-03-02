Олимпийская чемпионка Сотникова завершила карьеру

Российская фигуристка Аделина Сотникова завершила спортивную карьеру. Об этом она сообщила в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой», — сказала Сотникова, объяснив, что соревноваться ей не позволяет здоровье.

Она уточнила, что продолжит радовать своих поклонников, но уже не на профессиональной арене. Спортсменка также поблагодарила всех за поддержку и любовь и отметила, что фигурная история для нее еще не закончена.

Ранее, в феврале, Сотникова перенесла операцию и начала длительный период восстановления. На кадрах, появившихся в СМИ, она была запечатлена в шейном воротнике.

Аделина Сотникова прервала спортивную карьеру в 2016 году и продолжила выступления в ледовых шоу. В 2017-м она ушла от тренера Елены Буяновой. На Олимпиаде в Сочи спортсменка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Также она дважды завоевывала серебро на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах.

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