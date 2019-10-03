Олимпийская чемпионка Сочи отдала два миллиона рублей за колдовство

Российская фигуристка Аделина Сотникова стала жертвой мошенницы, которая якобы оказывала оккультные услуги. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

23-летняя спортсменка нашла контакты злоумышленницы через Instagram. Фигуристка перевела «колдунье» два миллиона рублей за девять дистанционных сеансов. Мошенница заверила Сотникову, что сможет помочь ей решить личные проблемы. Получив средства, мошенница перестала выходить на связь со спортсменкой. Полиция начала ее поиски.

С 2016 года Сотникова не выступает на соревнованиях по фигурному катанию. В том же году она стала участницей шоу «Ледниковый период». В 2017-м она перестала тренироваться под руководством Елены Буяновой. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко выражал мнение, что Сотниковой следует завершить карьеру в спорте.

Сотникова дважды становилась серебряной призеркой чемпионата Европы — в 2013 и 2014 годах. На Олимпиаде в Сочи в 2014-м она завоевала золотую медаль в одиночном катании.

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