Плющенко посоветовал олимпийской чемпионке «не мучить себя» и покончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании Евгений Плющенко считает, что фигуристка Аделина Сотникова должна оставить спорт. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю, что Сотниковой спорт надо закрыть, перейти на работу тренером, в шоу. Не надо себя мучить — выиграла Олимпийские игры, и хватит», — заявил Плющенко.

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22-летняя фигуристка в настоящее время готовится к участию в ледовом шоу Плющенко «Лебединое озеро». Она не будет выступать на соревнованиях в этом сезоне.

В последний раз в качестве спортсменки Сотникова участвовала в чемпионате России в 2016 году. Тогда фигуристка заняла шестое место. В сезоне-2016/2017 Сотникова отметилась участием в шоу «Ледниковый период».

Главным достижением в спортивной карьере фигуристки является золотая медаль на Играх в Сочи в 2014 году. Сотниковой удалось стать первой россиянкой-чемпионкой в женском одиночном катании.

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