Чемпионка Олимпиады в Сочи поведала о состоянии на грани срыва

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова в своем Instagram рассказала о тяжелом психологическом состоянии.

«Надеюсь, я смогу справиться со всем, что со мной происходит... Мыслей в голове миллиард... Состояние морально убито... А надо вообще мне все это?! А для чего?! Когда состояние твое на гране срыва... Слова успокоения — это одно... знаю, что все будет хорошо! Ля-ля-ля, тополя... Но то, что творится внутри меня... не знает никто», — написала Сотникова (орфография и пунктуация сохранены).

21-летняя россиянка пропустила сезон-2017/2018, в том числе зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, так как не сумела восстановиться после травмы.

В настоящий момент она тренируется с Евгением Плющенко, с которым начала сотрудничать в апреле 2017-го.

В Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в индивидуальном первенстве. Эта награда стала первой в истории российского женского одиночного катания.

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