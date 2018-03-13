Российская фигуристка пожаловалась на золото Олимпиады

Олимпийская чемпионка Игр в Сочи российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала о том, какие трудности ей пришлось испытать, когда она стала обладательницей золотой медали. Слова 21-летней россиянки приводит «Р-Спорт».

«У тебя золотая медаль, весь мир бурлит вокруг тебя, тебя везде зовут, приглашают. Если при этом что-то не получается, начинается самое поганое. Потому что ты не можешь даже выговориться. Ты же олимпийская чемпионка, у тебя нет права на ошибку», — рассказала фигуристка. В интервью Сотникова также отметила, что приступила к полноценным тренировкам.

21-летняя россиянка пропустила сезон 2017/2018, в том числе и Олимпиаду в Пхенчхане, так как не сумела восстановиться после травмы.

В Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в индивидуальном зачете. Эта награда стала первой в истории российского женского одиночного катания.

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