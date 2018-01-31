Олимпийские чемпионы вступились за отстраненного российского фигуриста

Ряд известных фигуристов, в том числе олимпийские чемпионы Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, направили президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху письмо с просьбой пустить на Олимпиаду-2018 россиянина Ивана Букина. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Бестемьянова заявила, что под письмом подписались олимпийские чемпионы по фигурному катанию Букин, Ягудин, Плющенко, Скотт Хэмилтон, Виктор Петренко, Марина Анисина, Гвендаль Пейзера, Марина Климова, Сергей Пономаренко, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе, Олег Васильев, Елена Валова, Оксана Казакова, Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Александр Зайцев, Аделина Сотникова и Евгений Платов, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тренеры Татьяна Тарасова и Тамара Москвина.

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«Мы были глубоко шокированы и возмущены решением о недопуске на Олимпийские игры тех спортсменов, чья допинговая история является абсолютно чистой. Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста Ивана Букина, употребление допинга которым не доказано, который никогда не имел никакого отношения к допинговым скандалам или нарушениям и который, тем не менее, не был приглашен на зимние Олимпийские игры 2018 года», — гласит письмо.

24 января Букин направил в МОК письмо с просьбой пересмотреть вопрос его участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Ранее комиссия по допуску отказала россиянину в приглашении на Игры, не объяснив причин.

Букин выступает в танцевальным дуэте с Александрой Степановой. На проходившем в России чемпионате Европы-2018 пара завоевала бронзовые медали.

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