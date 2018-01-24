Отстраненный от Олимпиады российский фигурист написал открытое письмо МОК

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальным дуэте с Александрой Степановой, обратился с открытым письмом к членам Международного олимпийского комитета (МОК) и попросил пересмотреть вопрос его допуска до Игр-2018 в Пхенчхане. Текст письма был опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

«Я занимаюсь фигурным катанием много лет. И никогда не был замешан ни в одном допинговом скандале. Ни одна моя допинг-проба не была положительной. И я не понимаю, почему за несколько недель до Олимпийских игр, без объяснения каких-либо причин, меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде», — написал он.

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Для 24-летнего москвича Олимпиада в Пхенчхане должна была стать первой в карьере. «Мы с моей партнершей Александрой Степановой шли к этому многие годы. Мы интенсивно работали и в этом сезоне по спортивному принципу отобрались в олимпийскую команду сборной нашей страны... Участие в Олимпийских играх всегда было моей заветной мечтой, и я не могу понять и согласиться с отсутствием моего имени в списке приглашенных на Игры в Пхенчхане», — написал он и выразил надежду, что решение будет пересмотрено.

23 января МОК отказался допускать до Олимпиады 2018 года фигуристов Ивана Букина (танцы на льду) и Ксению Столбову (парное катание), тем самым развалив пару Букина с Александрой Степановой и пару Столбовой с Федором Климовым. От Игр также были отстранены биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов и ряд российских конькобежцев и хоккеистов.

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