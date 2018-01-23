Еще два российских биатлониста остались без Олимпиады

Российские биатлонисты Алексей Волков и Евгений Гараничев не приглашены Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпиаду в Пхенчхан. Об этом во вторник, 23 января, сообщает ТАСС.

В нынешнем сезоне Гараничев и Волков в составе сборной России выступают на Кубке мира. За шесть этапов спортсмены не завоевали медалей.

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Оба спортсмена принимали участие в Играх в Сочи. Волков вместе с Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Евгением Устюговым стал олимпийским чемпионом в эстафете. Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке.

Ранее 23 января МОК не включил в список участников Олимпиады в Пхенхчане Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, а также ряд российских конькобежцев и хоккеистов. Комитет никак не обосновал данное решение. По одной из версий, на Олимпиаду-2018 не попадут спортсмены, чьи имена фигурируют в базе Московской антидопинговой лаборатории, попавшей в распоряжение Всемирного антидопингового агентства.

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