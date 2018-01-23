Олимпийский чемпион нецензурно высказался о решении МОК

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, фигурист Алексей Ягудин раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить ряд российских спортсменов от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом спортсмен написал в Instagram-аккаунте.

«Что за х**** (вздор — прим. «Ленты.ру»), реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный п***** (абсурд — прим. «Ленты.ру»)! А иностранцы еще говорят, что спорт вне политики!» — возмутился Ягудин.

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Фигурист называл несправедливыми действия МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Все, кто принимал и принимает эти решения, — ТВАРИ, МРАЗИ ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта! Разрывается сердце от новостей!» — добавил он.

23 января МОК отказался допускать до Олимпиады 2018 года фигуристов Ивана Букина (танцы на льду) и Ксению Столбову (парное катание), тем самым развалив пару Букина с Александрой Степановой и пару Столбовой с Федором Климовым. От Игр также были отстранены биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов и ряд российских конькобежцев и хоккеистов.

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