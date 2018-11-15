Олимпийская чемпионка из России не увидела способных повторить ее фирменный трюк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова написала в Instagram, что не видит фигуристки, которая смогла бы исполнить ее фирменный элемент.

«Когда пытаешься повторить мою фирменную ласточку. На самом деле, я до сих пор не вижу ни одной фигуристки, которые бы делали эту ласточку, как я. Нескромно, но это факт! А если кто и делает, то она не такая, как моя. Также как вращение Аделины. Как ни крути, оставила свой след в фигурном катании», — написала Сотникова.

Ожидание - Реальность @adelina_sotnikova14 - @snodar Когда пытаешься повторить мою фирменную ласточку 😝 На самом деле я до сих пор не вижу ни одной фигуристки,чтобы делали эту ласточку как я 🤷🏽‍♀️🙅🏽‍♀️ Не скромно,но это факт! А кто и делает,то она не такая как моя 😋 так же как вращение Аделины 😎 P.S как ни крути оставила свой след в фигурном катании😏 #атолиещебудет #никтонезнает #нетневозможного #невозможноевозможно Фото опубликовано @adelina_sotnikova14

В сентябре Сотникова обесценила четверные прыжки, которые исполняют юные фигуристки. Она заявила, что такие элементы выполняют только дети, чье тело не начало расти. «Маленькие, худые и юркие девчонки делают все на автомате, но с годами их тела начнут меняться. Теоретически исходные физические данные позволяют прыгать и пять оборотов, но с возрастом проблем не избежать», — заметила спортсменка.

Аделина Сотникова — олимпийская чемпионка. Свою медаль она завоевала на Играх в Сочи в одиночном катании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!