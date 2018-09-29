Олимпийская чемпионка обесценила рекордные прыжки юных фигуристок

Российская фигуристка Аделина Сотникова, завоевавшая золотую медаль на ОИ-2014 в Сочи, поделилась мнением относительно четверных прыжков в исполнении юных спортсменок. Ее слова приводит RT.

«В первую очередь это травмоопасное занятие для самих спортсменов. По сути, сегодня эти прыжки исполняют дети, которые даже не начали расти. Маленькие, худые и юркие девчонки делают всё на автомате, но с годами их тела начнут меняться. Теоретически исходные физические данные позволяют прыгать и пять оборотов, но с возрастом проблем не избежать», — считает 22-летняя Сотникова.

«Безусловно, фигурное катание, как и другие виды спорта, активно развивается, и я не исключаю, что на следующей Олимпиаде кто-то будет прыгать четверные, однако это точно будет спортсменка не старше 16 лет», — заключила она.

8 сентября 14-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях. Также Трусова — первая спортсменка, которой удалось чистое исполнение этого прыжка на тренировке.

Сотникова — олимпийская чемпионка. Свою медаль она завоевала на Играх в Сочи в одиночном катании (индивидуальный зачет)

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