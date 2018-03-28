13-летняя российская фигуристка первой исполнила еще один сложнейший прыжок

13-летняя российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила четверной лутц. Она стала первой в истории спортсменкой, сделавшей этот прыжок. Видеозапись разместил ее тренер Сергей Розанов в своем Instagram.
Трусова исполнила прыжок во время тренировки. Ученица Этери Тутберидзе в марте смогла показала тулуп и сальхов в четыре оборота во время выступления на юниорском чемпионате мира в Болгарии. Она стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка. Трусова победила в соревнованиях.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!