13-летняя российская фигуристка первой исполнила еще один сложнейший прыжок

13-летняя российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила четверной лутц. Она стала первой в истории спортсменкой, сделавшей этот прыжок. Видеозапись разместил ее тренер Сергей Розанов в своем Instagram.

Quad Lutz by @trusova.sasha #teamtutberidze #alexandratrusova #russia #4lutz #quadlutz #amazing Фото опубликовано @_sergio_r_

Трусова исполнила прыжок во время тренировки. Ученица Этери Тутберидзе в марте смогла показала тулуп и сальхов в четыре оборота во время выступления на юниорском чемпионате мира в Болгарии. Она стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка. Трусова победила в соревнованиях.

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