14-летняя россиянка одним прыжком вошла в историю фигурного катания

Российская фигуристка Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях. Видео выступления россиянки опубликовано в Youtube-канале ISU Junior Grand Prix.

Несмотря на то, что судьи разошлись в оценке исполнения Трусовой технического элемента, россиянка получила 146,7 балла за произвольную программу. Результат позволил 14-летней Трусовой победить в соревнованиях в Каунасе.

6 сентября россиянка получила 74,74 балла за короткую программу. Это стало мировым рекордом.

Трусова — ученица Этери Тутберидзе. Ей также принадлежат и другие исторические достижения. Она первой исполнила и другие четверные прыжки в женском катании — сальхов и тулуп.

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