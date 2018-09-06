14-летняя российская фигуристка установила мировой рекорд

Фигуристка Александра Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе. Об этом сообщается на сайте турнира.

14-летняя россиянка продемонстрировала результат в 74,74 балла и на данный момент лидирует в соревнованиях. Спортсменка исполнила каскад из двух тройных прыжков (лутц и риттбергер). До Трусовой наивысший балл в короткой программе набрала ее соотечественница Анна Щербакова (73,18 балла).

7 сентября фигуристки покажут произвольные программы. Этап Гран-при в Каунасе завершится 8 сентября.

Трусова набрала больше баллов, чем россиянин Кирилл Яковлев (70,35). Фигуристка не первый раз получает оценки, сравнимые с мужскими. На юниорском чемпионате мира в Софии россиянка в произвольной программе получила за технику 92,35 балла. Россиянин Алексей Ерохов, ставший чемпионом мира среди юниоров, получил за технику 85,36 балла.

17 августа Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение, что установленные в фигурном катании до сезона-2018/19 мировые рекорды теперь считаются историческими, так как с нового сезона изменилась шкала оценок. В связи с этим 14-летняя Трусова стала мировой рекордсменкой.

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