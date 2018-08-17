Рекорды Медведевой и Загитовой списали в архив

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил на своем сайте, что все мировые рекорды в фигурном катании, установленные до сезона-2018/19, будут считаться историческими.

В исторический список рекордсменок попали российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Кроме того, среди рекордов в короткой программе останется результат Татьяны Волосожар и Максима Транькова в парном катании.

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Нововведение связано с изменением системы оценок с нового сезона — теперь элементы будут оцениваться по шкале с минус 5 до плюс 5, а не с минус 3 до плюс 3, как было раньше. Все результаты спортсменов со следующего сезона будут считаться с чистого листа.

Загитовой и Медведевой удалось побить два мировых рекорда на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане: Медведева в короткой программе превзошла свое прошлое достижение (81,61 балл), после чего ее обошла Загитова (82,92 балла). По итогам Олимпиады Загитова выиграла золотую медаль, Медведевой досталось серебро.

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