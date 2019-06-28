Олимпийская чемпионка объяснила жестокость фигурного катания

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заявила, что фигурное катание стало жестоким видом спорта. Пост она опубликовала в Instagram-сторис.

Сотникова посчитала, что это произошло из-за того, что выступающие в настоящий момент фигуристки обязаны учить не только тройные, но и четверные прыжки. Она вспомнила, что «раньше достаточно было уметь все тройные прыжки». «Главное — чтобы здоровье осталось у всех малышей на будущее. Спорт спортом, а жизнь дальше продолжается», — подчеркнула Сотникова.

В апреле Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, заявил, что спортсменка будет тренировать два четверных прыжка: тулуп и сальхов. О желании разучить сложнейшие элементы сама фигуристка говорила в марте.

В сентябре 2018-го на тот момент 14-летняя фигуристка Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях. Она же впервые показала в программах четверные сальхов и тулуп.

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