Медведева выучит два сложнейших прыжка

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, заявил, что спортсменка будет тренировать два четверных прыжка: тулуп и сальхов. Слова специалиста приводятся на сайте Olympic Channel.

По мнению Орсера, именно эти элементы Медведевой будет освоить проще всего. При этом начнет россиянка с работы над сальховым. «Но это все будет в тренировочном процессе, до показа на официальных стартах далеко», — сказал Орсер. Также он отметил, что Медведева сумела перейти на новый тренировочный процесс.

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О желании разучить четверные прыжки Медведева рассказала в конце марта. Тогда она отметила, что фигурное катание продолжает развиваться, и предсказала сложную борьбу в следующем сезоне.

Медведева — двукратная чемпионка мира (2016-й и 2017-й). На последнем мировом первенстве, прошедшем в Японии, она завоевала бронзовую медаль. С мая 2018 года россиянка живет и тренируется в Канаде.

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