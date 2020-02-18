Олимпийская чемпионка Сотникова попала в больницу

Российская фигуристка Аделина Сотникова поступила в Городскую клиническую больницу № 67 имени Л. А. Ворохобова в Москве и была прооперирована. Об этом сообщает Sport24.

Причины госпитализации 23-летней спортсменки не раскрываются. В распоряжении Sport24 оказались фото и видео, где Сотникову запечатлели в коридоре операционного отделения больницы. На кадрах фигуристка сидит на скамье в шейном воротнике.

В 2016 году Сотникова прервала спортивную карьеру ради выступления в ледовых шоу. В 2017-м она перестала тренироваться под руководством Елены Буяновой.

На Олимпиаде в Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Также она дважды завоевывала серебро на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах.

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