Стало известно о состоянии перенесшей операцию олимпийской чемпионки Сотниковой

Фигуристке Аделине Сотниковой, перенесшей серьезную операцию, предстоит длительный период восстановления. Об этом в Instagram сообщила агент спортсменки Мария Шашина.

Представитель Сотниковой подтвердила, что в данный момент фигуристка госпитализирована. «Ее жизни ничто не угрожает, чувствует она себя удовлетворительно», — написала Шашина. Агент поблагодарила сочувствующих за поддержку и попросила представителей СМИ не беспокоить персонал больницы, в которой находится Сотникова.

О госпитализации Сотниковой стало известно 18 февраля. По информации Sport 24, фигуристка была прооперирована в Городской клинической больнице №67 имени Ворохобова в Москве. На кадрах, имеющихся в распоряжении издания, Сотникова запечатлена в шейном воротнике.

Сотникова прервала спортивную карьеру в 2016 году и продолжила выступления в ледовых шоу. В 2017-м она ушла от тренера Елены Буяновой. На Олимпиаде в Сочи спортсменка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Также она дважды завоевывала серебро на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах.

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