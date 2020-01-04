Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали

Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Сотникова обратилась в полицию после того, как перевела «колдунье» два миллиона рублей за девять дистанционных сеансов. Выяснилось, что на территории Москвы действовала банда мошенников. Женщина, возглавлявшая группировку, сбежала на Украину. Она находится в федеральном розыске.

О том, что Сотникова стала жертвой мошенников, сообщалось в октябре прошлого года. Отмечалось, что спортсменка хотела решить проблемы в личной жизни.

С 2016 года Сотникова не выступает на соревнованиях по фигурному катанию. В том же году она приняла участие в шоу «Ледниковый период».

Сотникова дважды становилась серебряной призеркой чемпионата Европы — в 2013 и 2014 годах. На Олимпиаде в Сочи в 2014-м она завоевала золотую медаль в одиночном катании.

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