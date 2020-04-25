Олимпийская чемпионка восхитила болельщиков показом купальников

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина устроила показ купальников. Видео россиянка разместила в своем аккаунте в Instagram.

Спортсменка продемонстрировала часть нарядов, в которых она выступала на соревнованиях. Подписчики оставили под роликом несколько десятков восторженных комментариев.

Помимо золотых медалей в групповых выступлениях на Олимпиадах 2012 и 2016 годов, в активе Шишкиной 14 побед на чемпионатах мира и пять — на первенствах Европы.

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