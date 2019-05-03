Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW. Об этом она сообщила в Instagram.

Шишкина подсчитала, что с учетом всех трат машина обходится ей в 1,1 тысячи рублей в сутки, даже если она не ездит на нем. Ей приходилось платить высокий автомобильный налог (60 тысяч рублей), оплачивать страховку (150 тысяч) и противоугонную систему (23 тысячи).

По словам чемпионки, продажа BMW позволила ей купить новую машину, которую она сможет «обеспечивать без таких серьезных финансовых потерь».

Дарить машины российским призерам Олимпиад начали после Игр 2006 года. По окончании Игр-2016 чемпионы получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Спортсмены часто избавляются от олимпийских автомобилей. Так, после окончания соревнований в Пхенчхане свою машину на продажу выставил бронзовый призер Илья Буров.

Шишкина выиграла по одному олимпийскому золоту на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Лондоне. Также на ее счету 11 золотых медалей чемпионатов мира.

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