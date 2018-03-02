Призер Олимпиады-2018 захотел получить 4 миллиона за подаренный BMW

Белый автомобиль BMW модели X4, врученный бронзовому призеру Олимпийских игр в Пхенчхане, выставлен на продажу. Об этом сообщается на сайте auto.ru

В объявлении написано, что это призовая машина, полученная за медаль на Олимпийских Играх. «На авто олимпийская символика „Команда России 2018“: на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики. Номера не получались. На данный момент стоит на закрытой парковке», — говорится в описании.

За новый автомобиль владелец собирается выручить четыре миллиона рублей.

Обладатели золотых наград Игр-2018 получили по BMW X5, серебряные и бронзовые призеры стали хозяевами BMW X4. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 олимпийцев.

Дарить машины российским призерам Олимпиад начали после Игр 2006 года. По окончанию Олимпиады-2016 чемпионы получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Призерам Игр в Сочи презентовали внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.

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